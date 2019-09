Prefeitos de Tramandaí e Imbé lançam edital para construção de nova ponte

Os prefeitos de Tramandaí, Luiz Carlos Gauto e de Imbé, Pierre Emerim, estiveram reunidos para anunciar a abertura do edital de licitação para a contratação da empresa que realizará o projeto da nova ponte entre os dois municípios. A ação é a primeira etapa para a concretização de uma das mais antigas reivindicações dos moradores e veranistas. A atual ponte que liga Tramandaí ao município de Imbé é o único acesso existente entre as duas cidades. Com o crescimento populacional e a constante presença de visitantes, a ponte Giuseppe Garibaldi tem se tornado nas últimas décadas um funil, gerando congestionamentos aos finais de semana e principalmente no verão.

A empresa que vencer a licitação irá fazer o estudo sobre o melhor local para a construção da nova ponte. Ela terá um prazo de quatro meses para apresentar o projeto, cujos valores para a sua contratação já foram destinados pela União, em um total de R$ 2,7 milhões. Após aprovação do projeto, deverá ser feito o licenciamento ambiental e por fim a abertura de um novo edital para a contratação da empresa, que irá construir a estrutura.

"Estamos indo a Brasília para buscar junto à bancada gaúcha o apoio necessário para a execução da obra. Sabemos dos desafios que teremos pela frente, mas essa união entre os dois municípios tem sido fundamental para o andamento deste projeto aguardado há anos pela população", disse o Prefeito Luiz Carlos Gauto, que viajou nesta terça-feira para reuniões. A expectativa é conseguir junto ao governo e membros do Congresso verbas para a execução da obra.