O município foi o primeiro município do país a receber o equipamento de Carga Viral Rápida para HIV e hepatite C. Encaminhado pelo Ministério da Saúde, o aparelho já está instalado no Serviço de Atendimento Especializado (SAE) da secretaria de Saúde e deve entrar em operação no mês de outubro. O principal objetivo da utilização do aparelho é guiar o início do tratamento com medicamentos em novos pacientes, incluindo gestantes e crianças.