Prefeitura celebra contrato com nova cooperativa de lixo

Uma nova cooperativa inicia o trabalho nesta semana na Unidade de Triagem de Lixo do Município instalada em Linha Estrela. O prefeito Giovane Wickert assinou o contrato com a Cooperativa Regional de Catadores dos Vales do Taquari e Rio Pardo que iniciou a instalação das esteiras, prensas hidráulicas e contêineres para dar início a separação dos materiais nos próximos dias. Com 20 anos de mercado, a empresa, que é de Lajeado, atua em Teutônia e trabalhará com 20 cooperados no início. O projeto é dobrar o número para aumentar a quantia de material reciclado, aumentando até 20% de aproveitamento e diminuindo assim o custo que o município tem com os resíduos que são enviados para Minas do Leão. A empresa foi contratada através de um contrato emergencial. Serão pagos R$ 20 mil mensais pelo período de quatro meses até que a licitação para contratação seja finalizada. O município tem uma produção que gira em torno de 900 toneladas de resíduos por mês.