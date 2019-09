Prefeitura assina contrato emergencial para coleta de lixo

A prefeitura de Cachoeirinha contratar uma nova empresa para o recolhimento do lixo. O municpio fez um contrato emergencial, de 180 dias a fim de melhorar o servio e reduzir o custo. "Sero 250 novos contineres, que j esto na secretaria de Infraestrutura e Servios Urbanos, aguardando a liberao para serem distribudos pela cidade", informa o titular da pasta, Brinaldo Mesquita.

O municpio rescindiu de forma unilateral o contrato com a empresa Cone Sul, responsvel pela coleta automatizada, transporte e destinao final do lixo recolhido. A empresa tem o prazo de 30 dias, a contar da notificao, realizada no dia 28 de agosto, para retirar os seus contineres e suspender o servio, para que a empresa contratada emergencialmente possa executar a coleta do lixo. No entanto, a Cone Sul no est cumprindo com suas obrigaes contratuais, alm de no retirar os contineres, no est recolhendo o lixo. "O municpio j est tomando as medidas legais cabveis e, para no deixar a cidade sem a coleta, a Prefeitura, dentro das possibilidades, est recolhendo o lixo, com caminho prprio", esclarece o secretrio de Governana e Gesto, Gilson Stuart.

A secretria de Modernizao Administrativa e Gesto de Pessoas, Aline Mello Lima, aponta que o contrato com a Cone Sul foi prorrogado seis vezes, desde 2014, e que o municpio optou pela resciso visando reduo de custo e a melhoria do servio. "O novo contrato gerar economia para o municpio, tendo o valor mensal de pouco mais de R$ 1 milho. O contrato anterior com a Cone Sul tinha um custo de cerca de R$ 1,3 milho por ms". O edital de licitao para a contratao da nova empresa est sendo elaborado e ser balizado no valor do contrato emergencial.

A coleta do lixo automatizada em Cachoeirinha comeou a ser regularizadanesta quinta-feira, aps diversos problemas como lixo espalhados pelas ruas, em virtude da falta de coleta devido ao impasse sobre quem deveria fazer o servio na cidade. Vrios pontos da cidade ficaram com lixo acumulado. A nova empresa que ser a nova prestadora do servio deve colocar mais 40 contineres na cidade. Um mutiro para regularizar a coleta, principalmente para recolher o excesso de lixo, de acordo com a demanda.At o dia 28 de setembro, ser feita gradativamente a substituio dos contineres antigos pelos novos, de acordo com a demanda.