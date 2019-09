Projeto que irá transformar Passeio da Barragem em parque é apresentado

A transformação do Passeio da Barragem em um grande parque de convivência em Garibaldi está cada vez mais próxima da realidade. A arquiteta Patrícia Pasini apresentou, na semana passada, o detalhamento executivo da primeira fase no gabinete do prefeito Antonio Cettolin. Esta etapa contempla a execução do passeio e ciclovia, que farão um circuito completo ao redor da barragem, e será dividida em três partes.

A primeira compreende um trecho de 1.200 metros a partir do início da rua Sofia Scomazzon, próximo à entrada do município, até o encontro com a rua Ercílio Flores. De acordo com o prefeito, parte do trecho já tem terraplenagem feita. "O próximo trecho adentrará uma área com vegetação", acrescenta. A pista terá quatro metros de largura (parte para caminhada e parte para ciclistas) e contará com instalação de lixeiras em seu entorno e ornamentação com plantas nativas de todas as estações. "Vamos criar um jardim para quem percorrer o trajeto a pé ou de bicicleta", garante Cettolin.

Na segunda parte, será dada sequência, com a reforma do passeio público existente na rua Ercílio Flores e execução da ciclovia até a rua Tramontina, na entrada de onde se localiza o escritório da Corsan. A terceira etapa desta primeira fase concluirá o circuito do passeio, a partir do escritório da Corsan até a entrada de Garibaldi, ligando os dois lados da barragem.

As etapas seguintes do projeto contemplam parque infantil, deck's, espaços de convivência, entre outros itens, sempre preservando o aspecto natural do espaço. "Vamos iniciar pelo passeio, que é a parte mais solicitada pela comunidade, a quem agradecemos pelas diversas sugestões", afirma o prefeito. A obra está em fase de licitação e, após serem apreciadas as propostas, será dado o andamento.