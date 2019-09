Feira apresenta pesquisas feitas em escolas municipais

As pesquisas e investigaes desenvolvidas por estudantes das escolas municipais de Novo Hamburgo sero apresentadas na 7 Feira Municipal de Iniciao Cientfica e Tecnolgica (Femitec).A mostra de trabalhos resultado do investimento no ensino pela pesquisa com foco na construo do conhecimento. A feira ocorrena quinta e sexta-feira,na Fenac. A visitao aberta comunidade.

Na quinta-feira, a exposio de trabalhos acontece das 9h s 12h e das 13h30 s 21h. J na sexta, ser das 8h s 12h e das 13h30 s 17h com a cerimnia de premiao s 18h. " um momento rico para o compartilhamento de conhecimento produzido nas nossas escolas e que valoriza o trabalho desenvolvido pelos professores. Convidamos a todos para que prestigiem os trabalhos visitando a feira e conhecendo as investigaes dos nossos jovens pesquisadores", destaca a secretria de Educao, Maristela Guasselli.

Neste ano, cerca de 680 estudantes das 86 escolas do municpio apresentam 170 trabalhos com temticas diretamente ligadas comunidade e ao interesse dos jovens pesquisadores. Para definir os projetos que estaro na feira, as escolas realizaram previamente suas prprias feiras de iniciao cientfica. A previso de que cerca de cinco mil pessoas visitem a feira. A partir da observao dos 200 avaliadores convidados pela comisso organizadora, sero definidos, tambm, os 30 trabalhos que representaro a cidade na Mostratec Jnior, evento que acontecer em outubro.

Alm da apresentao de trabalhos cientficos, as crianas de 0 a 3 anos realizam experincias durante a feira no espao destinado aos processos heursticos de bebs e crianas bem pequenas. Em cada uma das quatro salas que compem esta ala, diferentes ambientes convidam as crianas e bebs a explorarem espaos a partir de propostas que renem diferentes materiais.