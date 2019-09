Festival de Balonismo desembarca na cidade pela primeira vez

O céu de Bento Gonçalves estará mais colorido a partir desta quinta-feira. A cidade sediará o primeiro Festival de Balonismo da região, em uma programação que contará com a presença de pilotos de vários estados. Mais de 10 mil pessoas devem participar do evento, que acontece até domingo. Cerca de dez balões integram o evento que será realizado no Parque de Eventos (Fundaparque). "É uma inovação que consolida Bento Gonçalves como destino turístico, movimentando a economia em um período de baixa temporada", destaca o secretário municipal de Turismo, Rodrigo Ferri Parisotto. Estão previstos voos competitivos e shows musicais, além do chamado Night Glow - espetáculo noturno em que os balões são iluminados e ficam presos por cordas flutuando.