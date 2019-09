ARROIO DO MEIO Notícia da edição impressa de 11/09/2019. Alterada em 11/09 às 03h00min Após reforma, ginásio municipal é entregue com festa

O feriado de 7 se setembro foi marcado pela entrega da obra de ampliação e modernização do ginásio esportivo municipal de São Caetano, localizado junto ao Sport Clube 7 de Setembro. O clima festivo foi intensificado pelo aniversário de 87 anos do clube e culminou com um almoço de integração. A solenidade comemorativa iniciou pelo corte da fita, conduzida pelo prefeito Klaus Werner Schnack.

O ginásio tem 1.547 metros quadrados de área. A obra contempla ampliação da quadra, melhorias, acabamentos e Plano de Prevenção Contra Incêndio (PPCI) e beneficia as comunidades dos bairros São Caetano, Aimoré e Novo Horizonte. O investimento é de R$ 365 mil, com verbas federais e contrapartida do município.

O evento seguiu com o pronunciamento do presidente do clube, Valmor Mörs, que agradeceu a todos que se envolveram para a concretização da obra e a todas comunidades presentes na ocasião. A presidente da Câmara de Vereadores, Adiles Meyer, ressaltou o sentimento patriótico e o aniversário do clube. "Parabéns pela força e perseverança dessa comunidade que valoriza e preserva sua história", elogiou.

O prefeito Schnack agradeceu a todas as comunidades envolvidas ao longo dos anos e parabenizou o Clube por seus 87 anos de história. "Esse ginásio possibilita oferecer um espaço de esporte e lazer para nossas crianças e todos que gostam e praticam atividades esportivas", afirmou. "Arroio do Meio se orgulha muito das suas atividades esportivas nas mais diversas comunidades, sempre ressaltando a importância das parcerias, porque é assim que costumamos caminhar, juntos, de mãos dadas, em comunidade e família", destacou Schnack. A solenidade seguiu com entrega de placas e certificados de homenagem a colaboradores.