Festival de cooperativismo seleciona obras musicais

Cooperativas por um trabalho digno. Este é o tema do 12° Festival O Rio Grande Canta o Cooperativismo, maior festival de música cooperativista do Brasil, promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado do Rio Grande Do Sul (Sescoop/RS). E os artistas interessados em participarem da edição deste ano podem inscrever suas obras musicais até o dia 30 de setembro. Neste ano, o festival será realizado em duas etapas, no Parque do Chimarrão, em Venâncio Aires. O evento está programado para os dias 22 e 23 de novembro. A comissão avaliadora irá selecionar 20 obras para serem apresentadas na etapa classificatória, que serão divulgadas no dia 21 de outubro de 2019. Dentre essas, ao menos uma obra musical deverá ser de autor ou autores associados numa cooperativa, ou empregados de cooperativa, estabelecida na cidade sede do evento (Venâncio Aires), com o objetivo de estimular a participação da comunidade. A premiação irá abranger 10 obras.