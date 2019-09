Ocorreu nesta semana a abertura oficial das atividades da segunda edição do projeto Novos Horizontes em Flores da Cunha. A parte pedagógica do projeto é aplicada pela escola profissionalizante VER, de Antônio Prado, e acontecerá até julho de 2020. O objetivo é proporcionar aos jovens uma formação profissionalizante, além de despertar as habilidades e competências e incentivar a formação de novos empreendedores.