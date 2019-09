Unidades de saúde abrem neste sábado para vacinação contra o sarampo

A secretaria de Saúde de Teutônia comunica que, neste sábado as unidades de saúde Centro Avançado de Saúde (bairro Canabarro), ESF 2 (Loteamento 8) e postos de saúde dos bairros Alesgut, Teutônia e Languiru vão estar abertos para realizar as vacinação contra o sarampo. Todas as crianças de 6 meses a 11 meses e 29 dias devem receber uma dose da vacina. As unidades de saúde estarão abertas das 8h às 12h. Esta estratégia segue a recomendação do Ministério da Saúde e visa proteger as crianças, além de interromper a cadeia de transmissão do vírus do sarampo no país. O sarampo é uma doença grave, podendo até levar ao óbito. Neste sentido, a secretaria da Saúde solicita aos pais e responsáveis pelas crianças que levem-as a um dos postos de saúde. Para fazer a vacina é necessário apresentar a carteirinha da criança, documento de identificação e comprovante de endereço.