Frigorífico Kroth anuncia expansão da linha de produção

Venâncio Aires se consolida cada vez mais como um polo importante de proteína do Estado do Rio Grande do Sul. Uma das referências do município na área, o Frigorífico Kroth, irá inaugurea mais uma linha de produção nos próximos 60 dias. A nova linha permitirá a empresa dobrar o número de abates e ainda crescer em 10% o número de funcionários, que atualmente é de 350. A nova sala tem dois mil e cem metros quadrados e é considerada um passo importante para a ampliação do mercado da empresa. No ramo frigorífico desde 1956, a indústria de carne está instalada em Santa Emília. Os diretores comentaram sobre a importância da carne gaúcha e destacaram a qualidade e o zelo que os investidores, tantos pecuaristas, fazendeiros quanto empresários de frigoríficos, possuem com o produto. Fábio Kroth destacou que o aperfeiçoamento nos processos produtivos de toda a cadeia em solo gaúcho oportunizou um grande salto em qualidade e colocou o Rio Grande do Sul como um dos melhores estados na produção de carnes.