Executivo recebe R$ 280 mil de repasse feito pela Fenac

A Fenac Centro de Eventos e Negcios est realizando o pagamento de dividendos de 2018 aos seus acionistas. A empresa de economia mista pagou prefeitura de Novo Hamburgo, sua principal associada, os dividendos referentes ao ano passado. O valor entregue chegou a R$ 280.032,49, maior quantia desde o incio da parceria entre os entes.

Na oportunidade, a prefeita Ftima Daudt, que recebeu o valor em reunio, enfatizou a importncia do repasse e parabenizou a equipe da Fenac. "Percebo que todos os municpios da regio passam por dificuldades financeiras. Por isso, esse valor fundamental para nosso municpio e ser revertido em benefcio dos cidados atravs de aes importantes", destacou Ftima. "Foi o maior valor distribudo entre os acionistas desde que se tem registro, mostrando o resultado do trabalho de uma equipe competente e uma administrao focada na gesto de resultados. Isso mostra que a Fenac , sim, uma inciativa que traz resultados com uma gesto sria e comprometida", complementou a prefeita.

Para o diretor-presidente da Fenac, a ao reflete o trabalho de uma gesto focada em gerar resultados. "Como toda S/A, a Fenac busca resultados para o seu crescimento e o dos seus scios. Para ns, muito gratificante conseguirmos remunerar nosso principal associado, que a prefeitura de Novo Hamburgo. Esse momento demonstra o nosso crescimento enquanto empresa e a destinao de recursos para a prpria comunidade", pontuou Jung.

Alm do valor pago ao Executivo, demais repasses esto sendo feitos aos associados. Entre eles, Rogrio Coser, membro ativo do Conselho de Administrao indicado pelo Ministrio do Turismo do Brasil. "A Fenac vem apresentando supervit financeiro anualmente", comemorou Coser.