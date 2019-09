Agricultores recebem 20 mil mudas de eucalipto para plantio

Agricultores de Lindolfo Collor tm investido na produo de eucalipto e recebem incentivo prefeitura para o plantio. Nesta quarta-feira, o departamento de Agricultura distribuiu 20 mil mudas da espcie e outras 32 mil mudas estaro disposio dos produtores a partir de 18 de setembro. O volume equivale a 25 hectares de rea cultivada.

Considerado um bom negcio, o eucalipto usado para lenha, carvo e construo civil. "Na cultura do eucalipto so plantadas de 1.500 a 2.500 mudas por hectare, a populao de rvores varia com a finalidade de uso da madeira a ser colhida", explica Jair de Almeida, chefe do Departamento de Agricultura. Segundo Almeida, o eucalipto tem rpido crescimento, produtividade, grande capacidade de adaptao e inmeras aplicaes em diferentes setores. Ou seja, uma excelente fonte de renda e soluo para diminuir a presso sobre as florestas nativas, viabilizando a produo de madeira para atender s necessidades bases sustentveis.

Almeida observa que a distribuio de mudas de eucaliptos o quarto dos 16 subprogramas de incentivo o produtor rural para 2019. At o momento, a prefeitura entregou 60.500 mudas de accia negra, 196 sacas de adubo, 122 sacas de ureia e 98 sacas de sementes de milho. Pelo Programa Municipal de Apoio Agricultura, est prevista a aquisio de leo diesel, mudas de frutas ctricas e sementes de milho, alm da contratao de 160 horas de servios de escavadeira hidrulica e trator de esteiras, com operador, para a abertura e manuteno de audes, remoo de tocos de accia e eucalipto em reas agrcolas.