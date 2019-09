Ação recolhe 730 quilos de bens inservíveis em bairro

Dando continuidade ao projeto "Visita Ambiental", a prefeitura de Santa Maria realizou uma ação na rua Canário, no bairro Itararé. Na oportunidade, equipes da secretaria do Meio Ambiente fizeram o recolhimento de bens inservíveis, instalaram lixeiras comunitárias em pontos estratégicos e realizaram trabalho de conscientização aos moradores, salientando sobre a necessidade de descartar os resíduos nos recipientes instalados.

A via contemplada no projeto foi escolhida porque o caminhão de coleta de lixo não consegue acessar a rua, pois a mesma não tem estrutura para receber o veículo. Assim, foram instaladas duas lixeiras comunitárias com a intenção de que os moradores depositem os resíduos no recipiente. O trabalho de conscientização e de educação ambiental, conforme a pasta ambiental, é justamente para que os resíduos e os bens inservíveis não voltem a ocupar os espaços públicos.

A ação no bairro recolheu mais de 730 quilos de bens inservíveis e outros resíduos da via. A prefeitura também orientou os moradores a buscarem a composteira da comunidade, em que os resíduos orgânicos são transformados em adubo para saber se outros descartes podem ser reutilizados. Conforme a secretária de Meio Ambiente, Sandra Rebelato, é de extrema importância a conscientização de todas as comunidades para que façam o descarte de resíduos nos recipientes adequados, a fim de ajudar na coleta de lixo do município. Na rua Canário, o caminhão de coleta faz a retirada dos resíduos às segundas, às quartas e às sextas-feiras, a partir das 17h.