Corsan celebra acordo com a AGU para liberar acesso a terreno na Freeway

A Advocacia-Geral da Unio conseguiu desobstruir o acesso a terreno encravado na BR-290, no municpio de Cachoeirinha, por meio de acordo realizado com a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan). O acordo envolveu uma faixa de domnio da Unio que estava ocupada indevidamente pela empresa estadual. Em um primeiro momento, as tentativas por via administrativa para resolver o problema no obtiveram sucesso, o que levou a Procuradoria-Regional da Unio na 4 Regio (PRU4), a ajuizar ao para pedir indenizao pelo uso indevido de rea pblica.

Na ao, a procuradoria detalhou que a Corsan ocupou de forma privativa aproximadamente 3.690 metros quadrados de rea da Unio localizada na faixa de domnio da rodovia - ocupao que gerou prejuzos prpria Unio e a particulares, uma vez que no processo de desapropriao de reas para a construo da BR-290 restou isolado um terreno resultante do desmembramento do todo maior, que foi cortado pela rodovia, e a Unio foi condenada a pagar indenizao aos moradores at que fosse garantido o livre acesso.

No decorrer do processo, aempresa pblica apresentou proposta de acordo comprometendo-se a permitir o acesso. A Unio requereu que a obrigao de liberao de acesso fosse averbada na matrcula do referido imvel para garantir a publicidade do acordado em relao a terceiros. Assim, no acordo, a Corsan assumiu o compromisso de liberar o acesso faixa de domnio da rodovia, inclusive para livre acesso ao prolongamento da rua ali localizada aos imveis lindeiros e contguos, sem qualquer necessidade de autorizao, identificao ou abertura de cancelas, nos termos estabelecidos pela Unio.

"A AGU vem buscando, desde 2015, a soluo desta questo pela via administrativa, a fim de evitar o pagamento de verbas aos desapropriados, o que agora se resolveu pela via do acordo judicial. O acordo garante o livre acesso a terreno que foi parcialmente desapropriado e cortado pela Freeway, cujo ingresso passa pela faixa de domnio da rodovia", resume o coordenador de Patrimnio e Meio Ambiente da PRU4, der Lpez.