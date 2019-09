Feevale inaugura polo de ensino a distância no município

A Universidade Feevale inaugurou, na semana passada, seu 11º polo digital em Portão. A estrutura serve de apoio aos alunos e abriga as atividades presenciais dos cursos oferecidos na modalidade digital: três bacharelados, quatro licenciaturas, oito tecnológicos e cinco especializações.

No primeiro semestre, foram inaugurados polos em 10 municípios da região - Gravataí, Esteio, Igrejinha, Parobé, Campo Bom, Gramado, Nova Petrópolis, Sapiranga, São Sebastião do Caí e Montenegro -, além de um polo na China. "A Feevale tem um compromisso com a comunidade, por isso é importante expandirmos e estarmos presentes nessas cidades", afirmou o reitor Cleber Prodanov.

Todos os cursos digitais seguem uma nova modalidade de educação a distância, a partir de metodologias próprias, que a universidade lançou em dezembro passado. Os diplomas obtidos nos cursos a distância têm valor idêntico aos da modalidade presencial, e os custos das mensalidades são mais acessíveis em relação à oferta tradicional, preservando a mesma qualidade. A seleção para ingresso nos bacharelados, nas licenciaturas e nos tecnólogos ocorre no polo escolhido pelo candidato, mediante agendamento. Também é possível aproveitar as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), além de solicitar transferência, troca de curso ou ingresso para portador de diploma. Nas especializações, o ingresso ocorre mediante análise de currículo e, caso necessário, por entrevista.

"A nossa parceria com universidades da Finlândia, baseada em padrões de excelência educacional, impacta positivamente os cursos da Feevale Digital", afirma Prodanov. "Trata-se de uma plataforma do século 21 para alunos do século 21", complementa o reitor. As atividades dos cursos disponíveis no formato digital são desenvolvidas no ambiente virtual de aprendizagem Blackboard, uma plataforma de acesso às disciplinas e aos materiais elaborados pelos professores.

O calendário dos cursos de graduação é estruturado ao longo de 10 semanas. Em cada uma, realizam-se algum tipo de atividade, como exercícios, práticas, estudos de caso, aulas presenciais, acompanhamento de professores, tutoria, avaliações etc. Elas têm horário de início e fim, mas o aluno pode realizá-las mediante agendamento prévio. Também podem solicitar atendimento presencial com professores ou tutores. Nos cursos de pós-graduação, a duração é de 12 a 18 meses, e as atividades ocorrem totalmente a distância.