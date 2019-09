Desfile da Independência atraiu 9 mil pessoas

Conforme estimativa da Brigada Militar (BM), cerca de 9 mil pessoas acompanharam o desfile cívico-militar em celebração à Independência do Brasil no sábado, na rua Sinimbu. A celebração começou às 8h30, com o hasteamento das bandeiras na praça Dante Alighieri. O desfile ocorreu das 9h ao meio-dia. Às 17h, ocorreu o encerramento oficial, simbolizado pelo arriamento das bandeiras e execução do Hino Nacional, também na praça.

O palanque oficial, montado em frente à Catedral Santa Teresa, contou com a presença do prefeito Daniel Guerra, da primeira-dama, Andrea Marchetto Guerra, além de secretários municipais e outras autoridades civis e militares. Neste ano, as entidades participantes abordaram o tema Bandeira Nacional. Desfilaram estudantes, professores, grupos de escoteiros e diversas instituições, com forte presença de crianças e adolescentes. Ao final, o desfile militar contou com a presença das forças de segurança atuantes na cidade, demonstradas com efetivo e viaturas. Durante o trajeto, a prefeitura disponibilizou pontos de hidratação, banheiros químicos e ambulâncias, além de ter garantido toda a preparação do espaço, a limpeza e a organização do trânsito.

O frio e algumas pancadas de chuva não impediram que as amigas Maria Helena de Castilhos, 71 anos, e Marilene Genro, 77, mantivessem a tradição. A esquina das ruas Dr. Montaury e Sinimbu é sagrada para elas, a cada sete de setembro. "Eu sou muito patriota. Meu Brasil é o melhor do mundo! Enquanto tivermos esse pessoal valoroso, vamos vencer as coisas. Precisamos manter essa chama dentro de nós", resume Marilene.