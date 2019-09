Organizadores da Multifeira celebram resultados e modificam data para 2020

Foram cinco dias de muita integrao, diverso e negcios no Porto de Estrela, local que e sediou a sexta edio da Estrela Multifeira, encerrada no domingo. Com um pblico 34 mil pessoas, o evento teve seu ponto alto no domingo, ltimo dia da feira registrando a circulao de milhares de famlias desde a parte da manh e principalmente tarde. O volume de negcios ser divulgado nos prximos dias, a partir da compilao das pesquisas feitas com visitantes e expositores, mas a expectativa de que o montante seja maior do que o conferido na edio anterior.

Esta edio tambm concluda com o anncio de novidades para 2021. A 7edio da feira vai ocorreremnovembro, passando para seis dias de programao e substituindo a realizao tradicionalmente feita em setembro. Entre os motivos apontados, o presidente da comisso organizadora, Henrique Purper, explica a inteno de evitar a proximidade com a Expointer, a qual atrapalha os expositores do agronegcio e das agroindstrias, e a busca de um perodo com temperaturas que favoream mais a explorao da margem do Rio Taquari. " uma ideia antiga que agora vamos consolidar, num momento em que percebemos que a feira est consagrada e atingiu um porte que merece essas mudanas", argumentou.

Para a Cmara do Comrcio, Indstria e Servios de Estrela, a feira atingiu seus objetivos. "A entidade se sente extremamente realizada, porque uma grande parte dos expositores so nossos associados. Propusemos o papel de serem protagonistas da feira e os associados entenderam", avaliou o presidente, Pablo Souto Palma. Representando o Poder Executivo, o secretrio de do Planejamento e Desenvolvimento Econmico de Estrela, Paulo Finck, valorizou as parcerias, a importncia da imprensa e a fora do conjunto de esforos. " um trabalho extenso, que comea quando termina uma edio e a prxima j vai sendo idealizada", disse.