Ouvidoria inicia atendimento aos cidadãos

O município iniciou o atendimento ao cidadão através de sua Ouvidoria. O prefeito Celso Kaplan buscou inovar no sistema de atendimento, contratando um serviço terceirizado com menor custo e um projeto de gestão ativa. O objetivo é atender ao público buscando sugestões, opiniões e ideias inovadoras no trabalho da administração dos serviços públicos disponibilizados. Além do atendimento por linha, através do 0800 591 1836, e pelo site da prefeitura, o cidadão poderá participar da gestão municipal expondo dúvidas, pedidos de esclarecimentos ou acesso a informações que serão respondidas no prazo máximo de 30 dias. "A Ouvidoria servirá de canal objetivo para atender às necessidades dos nossos cidadãos, buscando disponibilizar um resultado eficiente, inclusive nos indicativos necessários para gerir os serviços públicos com mais qualidade em Imigrante", ressalta o prefeito, Celso Kaplan.