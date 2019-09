Uma nova identidade para a história do Centro

João Dienstmann

O histórico prédio da Vinícola Salton, no Centro de Bento Gonçalves, que, de 1910 a 2004, abrigou as atividades de produção de uva e vinho da empresa, ganhará uma nova cara, com outra atividade. A união de quatro empresas transformará o histórico local em um shopping a céu aberto e torres residenciais, com apartamentos de alto padrão. A previsão de entrega para a área comercial está prevista para maio de 2021, enquanto os apartamentos devem ficar para o ano seguinte. O investimento feito pelos construtores deve atingir

R$ 147 milhões.

Uma das principais marcas do Estado na vitivinicultura, a Salton precisou encerrar as atividades da fábrica, localizada no coração da cidade, em um quarteirão composto pelas ruas Marechal Deodoro, Doutor Montauri, Barão do Rio Branco e General Gomes Carneiro há 15 anos. Mudou-se para o distrito de Tuiutí para continuar com suas atividades e deixou o prédio sem utilidade. Com a fachada tombada pelo patrimônio histórico, a viabilidade de projetos se tornou reduzida devido ao alto custo. Foi então que os sócios Pedro Antônio Reginato, Antônio Poletto, Célio Parisotto e José Angelo Schuwartz se uniram e fizeram um projeto para o local. Reginato conta que, inicialmente, a ideia era "economicamente inviável" e que, após modificações, passou a ser possível.

Ele ainda detalha que a família que detinha a posse da área estava receosa do futuro da fábrica. Queriam a manutenção da história - ao menos, em parte - do que fora construído ao longo de um século. Por isso, as fachadas da Dr. Montauri e da Marechal Deodoro permanecerão intactas, preservando a arquitetura do local. Além disso, a chaminé da fábrica também será mantida. "Mais do que a confiança econômica e turística, temos que ter a confiança social para esse tipo de obra. Os Salton ficarão felizes de ver que manteremos parte do legado deles e da cidade", afirma Pedro Reginato que, além de sócio, é o porta-voz do consórcio para construção do Piazza Salton, nome do conjunto de lojas e residências.

Um dos pontos que ajudaram a levar à frente o projeto foi, também, a junção das empresas. Cada qual com sua expertise, os empresários particionaram as obrigações da obra e, assim, adequaram os custos a um valor possível para dar andamento. O empreendimento está passando pelo processo de fundações e, somente nesse ponto, já foram aplicados mais de R$ 10 milhões. A justificativa para o alto custo, segundo o porta-voz, é pelo fato de a topografia de Bento Gonçalves exigir remoção de rochas na maioria das obras.

Serão construídos 37 mil metros quadrados, dos quais 10 mil metros quadrados irão para a área comercial. O empreendimento contará com uma praça central multiuso, cercada por megalojas e com um estacionamento rotativo e coberto de mais de 1,5 mil vagas por dia. Seguindo conceitos da arquitetura inclusiva, que une tradição e modernidade, o complexo terá, ainda, uma enoteca, um espelho d'água no entorno da chaminé centenária e um parque infantil. Lojas e escritórios boutique, grandes redes de vestuário, calçados e restaurantes, além de marcas consagradas de fast food, desejadas pelo público local, estão confirmadas. Renner, Mc Donald's, Pittol e uma loja que irá comercializar produtos da rede de cafés Starbucks são algumas das atrações já confirmadas.