Prefeito suspende análise de projetos de novos hotéis por seis meses

O decreto assinado pelo prefeito João Alfredo Bertolucci e pela secretária de Planejamento, Urbanismo, Publicidade e Defesa Civil, Carme Piazzi, suspendeu a análise de projetos construtivos pelo período de seis meses de novos protocolos com pedido de alvará de aprovação de projetos. Além disso, envolve também a licença de construção para instalação de hospedagem e residenciais plurifamiliares com mais de 40 unidades. Os pedidos de alvarás de regularização de situações consolidadas, cujas edificações estejam totalmente concluídas, serão analisados e aprovados mediante a constatação de que estejam de acordo com as leis urbanísticas vigentes. Na justificativa, o prefeito disse que pretende, inicialmente, avaliar o planejamento urbano para aprovação de novos empreendimentos de médio e grande porte, bem como levantamento no número de leitos existentes na cidade.