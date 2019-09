Prefeitura lança projeto para integrar segurança e educação

Objetivo da iniciativa é diminuir a repressão ao utilizar alternativas para melhorar relação entre as pessoas /VIRGÍNIA DO ERRE/DIVULGAÇÃO/CIDADES

Em Sapucaia do Sul, a educação e a segurança pública andam de mãos dadas. A prefeitura, através das secretarias municipais de Educação e de Segurança e Trânsito, lançou o projeto Segurança nas Escolas, com a etapa Círculos de Paz. O projeto será implantado como uma metodologia da Justiça Restaurativa, que objetiva reduzir a repressão, mediante alternativas de práticas que promovam maior autonomia e coesão na relação entre as pessoas.

O prefeito Luis Rogério Link participou da atividade e disse que a união entre educação e segurança é essencial para o combate à violência. "É fundamental desenvolver, dentro do ambiente escolar, uma cultura de paz, primando pelo convívio inclusivo e pelo respeito à vida. Trabalhar conflitos e questões que possam gerar violência, atacando-os na raiz, com diálogo e entendimento, é o principal objetivo desta primeira etapa do projeto. Todos estão de parabéns pela iniciativa", disse Link.

Já o secretário de Educação, Jairo Jorge, enfatizou o caráter de combate ao preconceito preconizado pelo projeto. "Este projeto será uma importante ferramenta de enfrentamento da intolerância e de promoção da cultura de paz. A escola é o epicentro deste diálogo, porque a escola integra as pessoas. Os grandes beneficiados serão nossos alunos que poderão usufruir de um espaço de diálogo que gere reflexão e consciência", frisou o secretário.

O trabalho integrado entre as secretarias de Educação e de Segurança foi salientado pelo secretário de Segurança e Trânsito, Arno Leonhardt. "Esta parceria é essencial e só trará frutos para todos os envolvidos. Não podemos pensar em prevenção da violência sem pensar em envolver educação. Sei que estamos no caminho certo. Este é o nosso papel enquanto agentes de cidadania", disse.

O projeto Segurança nas Escolas é dividido em quatro etapas. A primeira, o Círculo de Paz, contemplará dez escolas da rede municipal de ensino. Esta etapa segue até o mês de novembro até que todas as escolas da Rede sejam contempladas. O Círculo de Paz acontece nas escolas e envolve encontros com dinâmicas de grupo, música e muito diálogo sobre a prevenção da violência e situações de conflito. As atividades estimulam os estudantes a resolverem seus conflitos através do diálogo. Questões que geram violência como os preconceitos de raça, gênero e credo religioso, entre outros, assim como o bullying, estão entre os temas abordados.