Biblioteca encaminha 1,1 mil livros para empresa no Ceará

Nos próximos dias, cerca de 1.100 funcionários da filial da Sugar Shoes de Senador Pompeo, a praticamente 300 quilômetros da capital Fortaleza, no Ceará, terão à disposição uma biblioteca de 250 obras. Os livros que abastecerão o local virão do acervo da Biblioteca Pública José Lutzenberger, de Picada Café. Como os acervos da biblioteca são constantemente renovados, foi realizada uma seleção de obras duplicadas e disponibilizou-se para doação. Dentro desse contexto, a secretaria municipal de Educação e Cultura, através do secretário, Marcelo Marin e do bibliotecário, Glauber West, montou esse acervo-base para iniciar uma biblioteca no outro lado do Brasil. Os exemplares foram despachados na semana passada para o Nordeste. "Como cidade-leitora que somos, entendemos que podemos ser solidários a essa ação da empresa e contribuir com esses livros", destaca o secretário Marin.