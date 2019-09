Prefeito vai à Capital para debater situação do Horto Florestal

O prefeito Luiz Carlos Gauto e o secretário de Turismo Rojoel Amaral estiveram reunidos em Porto Alegre na com o secretário de Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul, Artur Lemos. O encontro serviu para debater questões importantes como a atual situação do Horto Florestal. A área pertence ao Estado e cabe a ele a manutenção. No entanto, nos últimos anos o local tem sofrido inúmeros problemas que afetam a segurança dos moradores.

Visando transformar o Horto Florestal em um ponto turístico, a prefeitura busca municipalizar a estrutura. "Queremos que o Horto seja um local seguro, onde a população e visitantes possam desfrutar de suas belezas naturais com a elaboração de um roteiro turístico, respeitando sempre o ecossistema", destacou Gauto.

"A intenção da prefeitura é aproveitar a área para passeios turísticos, áreas de lazer, enfim, torná-lo útil para a comunidade. Há muito tempo aquele local deixou de ser um horto, perdendo as características do seu projeto", completou o secretário de Turismo Rojoel Amara

Dentre as possibilidades projetadas pela prefeitura também estão a criação de uma estufa com flores que seriam plantadas na cidade, realização de eventos, recuperação da trilha, passeios escolares e atividades ligadas ao meio ambiente.