Feira apresenta trabalhos e valoriza estudantes da cidade

Foi aberta, na tera-feira, a XI Feira do Conhecimento de Westflia. Sediada na Casa da Oase, no Centro do municpio, a programao, que totalmente gratuita e aberta comunidade local e regional, tem como tema central "Empatia e Sentimentos".

Afeirasurgiu com o intuito de fomentar a valorizao do ensino e proporcionar vivncias e experincias que viabilizem o desenvolvimento dos jovens westfalianos. "Este momento de agradecer aos pais por acreditarem na educao, por construrem conosco uma base forte para os nossos jovens e crianas, por compreenderem que a coletividade deve sempre se sobrepor ao individualismo e por tambm acreditarem que as regras precisam ser observadas para que possamos ter a convivncia pacfica e ordeira que tanto buscamos", enalteceu a secretria de Educao, Cultura, Turismo e Desporto, Elisangela Schneider Wiethlter.

Nesta edio, a Feira do Conhecimento, que teve como tema central "Empatia e sentimentos", tem como slogan "Encaixar as diferenas, o que nos torna verdadeiramente humanos". Nesse sentido, a secretria ainda salientou que "a empatia passa a ser uma habilidade necessria e precisa ser desenvolvida, pois ela essencial para superar adversidades, lidar com diferenas e conflitos". Ao final, agradeceu a presena da comunidade westfaliana na primeira noite de atividades.

O chefe do Executivo,Otvio Landmeier ainda lembrou que, durante o evento, haver o lanamento do Dicionrio da Lngua Westfaliana Brasileira. "No tenho dvidas de que este ser um marco histrico e cultural para o nosso municpio. uma grande alegria poder lanar este livro, que elevar o nome de Westflia em nvel de regio, estado e pas", pontuou o prefeito. A feira ter encerramento nesta sexta-feira.