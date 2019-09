Centro para animais passa marca de seis mil atendimentos

O Centro de Bem-Estar Animal (Cbea) de Canoas chegou a mais uma marca positiva desde a sua reabertura, em maio do ano passado. Aps passar por uma reforma completa em sua estrutura, o local virou referncia para outros municpios gachos e realizou, at agora, mais de seis mil atendimentos, entre consultas, castraes e emergncias.

Os nmeros no deixam dvidas que a cidade de Canoas tambm amiga dos animais. Prova disso so as mudanas nos servios prestados, imprescindveis para que a populao de animais abandonados diminua. "Desde o dia em que reabrimos o Cbea, realizamos 2.857 consultas por agendamento, 2.470 castraes e atendemos 1.026 casos de emergncia", afirma a diretora do centro, Mari Cancelli dos Santos.

Ainda esto no CBEA prontos para adoo 109 ces, oito gatos e seis cavalos. A direo tambm informa que olocal promove frias de adoo dentro da prpria sede. O objetivo atrair famlias que querem adotar um bichinho de estimao, mas no sabem, exatamente, onde encontr-lo. Desde a reabertura, j foram adotados 213 animais, sendo 142 cachorros, 57 gatos e 19 cavalos.

Os interessados em adotar um novo amigo no precisam esperar pelas feiras de adoo. O Centro de Bem-Estar Animal, localizado na avenida Boqueiro, 1985, e recebe visitas de segunda a sexta-feira, das 9h s 17h. Para formalizar a adoo, o tutor deve apresentar um documento de identidade e o comprovante de residncia, alm da assinatura do termo de posse. J a castrao s ocorre mediante agendamento. Neste caso, os muncipes devem portar CPF, RG, comprovante de residncia e o Cadnico atualizado.