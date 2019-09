Feira terá venda de produtos a partir de R$ 10,00

Com preços que vão de R$ 10,00 a R$ 100,00, os consumidores do Vale do Paranhana terão mais uma oportunidade de adquirir diversos produtos e prestigiar o comércio local no fim de semana. Isso porque, neste domingo, a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Igrejinha e Três Coroas realiza sua Feira de Saldos. A programação será das 9h às 17h, na Rua Coberta da Praça Affonso Saul, situada na avenida Santa Maria, no Centro de Três Coroas. Além da participação de diversos associados, o evento contará com apresentações culturais das escolas e sorteio de brindes.