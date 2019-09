Feira do Livro terá temática voltada para a inclusão

A 24ª Feira do Livro de Nova Petrópolis será realizada de 8 a 13 de outubro, na Rua Coberta e Praça das Flores. O evento deste ano promete surpreender e sensibilizar os leitores da Serra Gaúcha com uma temática inspiradora: "Não há limites para quem lê". O município pretende transpor as barreiras das diferenças e pretende trabalhar fortemente a temática da inclusão em seus mais diversos aspectos durante o evento.

O escritor nova-petropolitano, André Werkhausen Boone, que é deficiente visual, será o patrono da feira. O autor lançou recentemente a obra biográfica "SER André Werkhausen Boone", na qual relata as aventuras e desafios vividos pelos deficientes visuais. "A expectativa é enorme, pois, será um evento fora do convencional. Ouvi a descrição de algumas atividades que serão realizadas e me emocionei diversas vezes. Além disso, ser patrono da Feira do Livro da minha cidade natal é uma imensa honra. Sinto-me reconhecido e valorizado. ", enfatizou ele, que promete estar no evento todos os dias, conversando, trocando ideias, recebendo os leitores.

Segundo o secretário de Educação, Cultura e Desporto, Ricardo Lawrenz, a escolha de André Werkhausen Boone representa a valorização dos autores locais, além de estimular a inclusão. "André é um exemplo de vida e demonstrou ser um ótimo escritor. A forma como ele encara as situações do cotidiano nos faz refletir sobre nós mesmos e pensar em questões como a inclusão. Por ser de Nova Petrópolis, nosso patrono estará muito presente", destacou o secretário.

A inclusão e a temática "Não há limites para quem lê" estará presente nas atividades que integram a Feira do Livro de Nova Petrópolis. A programação completa pode ser conferida no site da prefeitura.