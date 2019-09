SAPUCAIA DO SUL Notícia da edição impressa de 05/09/2019. Alterada em 05/09 às 03h00min Quatro bairros serão contemplados com melhorias diversas

Os moradores dos bairros Walderes, Vila Greiss, Pedro Simon e Santo Agostinho comemoraram as conquistas garantidas na primeira fase da Ação Integrada nos Bairros. Durante a reunião com a comunidade, que aconteceu na Escola Francisco Greiss, o prefeito Luis Rogério Link informou que será construída uma pracinha no bairro Greiss, uma horta comunitária num terreno que tem sido depósito constante de lixo, a reforma da escola do bairro e a retomada da Patrulha Escolar para auxiliar as crianças na travessia.

No encontro, o prefeito falou da importância do diálogo e da construção coletiva com os moradores dos bairros. "Num momento de dificuldades financeiras do município, estamos fazendo um esforço enorme para atender as prioridades da população. Mas a parceria e o envolvimento dos moradores na busca de solução para os problemas tem resultado em melhorias para todos", destacou o prefeito.

O vice-prefeito, Arlenio da Silva, informou aos participantes os mais de R$ 78 milhões de investimentos previstos para melhorias no município. São recursos que estão sendo revertidos em saneamento, drenagem, meio ambiente, reforma das escolas, pavimentação, entre outros. A população também aproveitou a reunião da segunda fase do programa para apresentar novas reivindicações. Entre as solicitações estão troca de lâmpadas, instalação de quebra-molas, paradas de ônibus, asfaltamento de ruas, saneamento e aumento no policiamento.

As equipes da prefeitura seguem com o trabalho na região até a sexta-feira. Os próximos bairros a receberem o programa são Vacchi, Diehl, Getúlio Vargas, Silva e Santa Catarina, a partir de segunda-feira.