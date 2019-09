Túnel da Uva passa por obras de revitalização

As secretarias de Obras e Agricultura estão trabalhando na revitalização do Túnel da Uva, um dos pontos turísticos do distrito florense de Otávio Rocha. A estrutura conta com 80 metros de comprimento e 5,6 metros de altura. Nesta intervenção estão sendo construídas taipas, nas duas margens do túnel, além da restauração dos arrames e plantio de aproximadamente 150 mudas de videiras. O investimento será de aproximadamente R$ 16 mil. Além de atrair diversos turistas, no local são realizados alguns eventos, neste ano por exemplo, ocorreu a abertura das atrações do Tempo de Vindima. O Túnel da Uva também é um dos pontos que compõem o roteiro Otávio Rocha Vila Colonial.