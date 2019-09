Festival inicia hoje com união entre cultura e gastronomia

Inicia nesta quinta-feira o 11º Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado. O evento, que este ano ganhou uma semana extra, terá mais de 90 horas de atrações culturais e mais de 60 oficinas gastronômicas com chefs nacionais e internacionais, além dos já tradicionais Festins, jantares harmonizados elaborados por chefs do país homenageado, que este ano será o Chile. A abertura será às 18h, na rua Pedro Benetti, com a presença de autoridades de Gramado e convidados do Chile.

Já no primeiro dia é possível conferir dois shows no palco instalado no local. A banda Bells Rock às 19h30 e em seguida, a banda Sikuris às 20h30. O endereço é o mesmo onde ficam as bancas com as comidas de rua e, também, as cervejas e vinhos. A gastronomia chilena inspirou a criação de mais de 20 opções de pratos doces e salgados que serão apresentados e vendidos a preço único.

Professor de gastronomia do Universidad Tecnológica de Chile Instituto Professional Centro de Formación Tecnica (Inacap), César Torres foi o responsável por auxiliar os chefs e restaurantes participantes a criarem receitas que representassem a gastronomia chilena orientando na escolha de ingredientes e nos preparos, garantindo a identidade dos pratos. Vegetarianos e veganos contam com oito opções sem carne e uma opção livre de produtos de origem animal. Os valores das porções são de R$ 30,00 para salgados e R$ 20,00 para os doces. As bancas de comida de rua irão funcionar diariamente às sextas e sábados das 11h30 às 23h e de domingo a quinta das 11h30 às 22h30.

A programação cultural e as atividades na Cozinha Experimental são inteiramente gratuitas. Serão mais de 90 horas de atrações culturais e um total de 60 oficinas gastronômicas abordando os mais diversos temas como degustações, workshops e receitas.