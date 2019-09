Shopping da cidade recebe exposição de fotos sobre a Suíça

Democratizar a arte, trazendo-a para o cotidiano das pessoas é o objetivo da Park Gallery, galeria itinerante do ParkShopping Canoas que oferece exposições artísticas gratuitas. Nesta quinta-feira, será aberta ao público a mostra "Para aprender da pedra, frequentá-la", do fotógrafo gaúcho Tiago Coelho. Aberta ao público, a atração ficará no piso L2 do shopping. A região de Valle Verzasca, no sul da Suíça, é o cenário e grande inspiração das fotografias. O local é conhecido por suas montanhas e casas de pedra, erguidas há mais de 300 anos, que ainda servem de lar para os moradores da comunidade. O cenário bucólico e imponente, no qual a pedra recebe inúmeros significados, trouxe a lembrança do poema "Educação pela pedra", um clássico do eterno poeta e diplomata brasileiro João Cabral de Melo Neto. A entrada para a exposição é gratuita. A visitação pode ser feita de segunda a sexta, das 10h às 22h, e nos domingos, das 14h às 20h.