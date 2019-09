Concurso fotográfico apresenta vencedores

Foram conhecidos os três melhores registros da 11ª edição do Concurso de Fotografias "Westfália em Foco". Em 2019, a atividade cultural teve como tema "Riquezas da tua Cultura" e contou com a participação de 62 fotografias. As fotografias de destaque, nesta edição, foram: "O progresso na força do povo westfaliano", de Caroline Vitória Birkheuer, que ficou no primeiro lugar; "As delícias da nossa cultura", de Kaylane Outeiro da Silva e "Mãos que confeccionam uma tradição", de Marino Heinrichs completaram o pódio. A fotografia de 4º lugar será definida por voto popular