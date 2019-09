Festa do Moranguinho exalta força da produção na cidade

Será aberta, nesta sexta-feira, uma das principais festas do Vale do Caí. A Festa Nacional do Moranguinho, que ocorre em Bom Princípio, pretende atrair em sua 18ª edição desde os amantes da fruta como o público para conferir shows nacionais, que estão programados para ocorrerem até o dia 22 no Parque Municipal. A abertura dos portões será às 13h

O morango é uma das principais fontes de renda para as famílias locais. Cerca de 85 produtores estão cadastrados pela prefeitura para o cultivo e, neste ano, a expectativa é colher mil toneladas da fruta. Em visita ao Jornal Cidades, o prefeito de Bom Princípio, Fábio Persch, conta foram distribuídos mais de um milhão de mudas para o plantio. Um dos diferenciais é a produção durante os 12 meses do ano do morango, o que mantém a renda e estimula a manutenção das famílias nesse tipo de cultivo. Somente em 2019, foram distribuídos R$ 45 mil em subsídios para melhorar a estrutura nos locais, como a construção de estufas, que ajudam a melhorar a eficácia.

Persch também comentou que o uso de agrotóxico foi diminuído em 90%. O objetivo é buscar novas alternativas, sem o uso de pesticidas, para aumentar a produção sem perder a qualidade. "Somos uma das principais cidades do Estado no cultivo do morango. A festa que fazemos também serve para mostrar o valor do nosso produto e das famílias que atuam no manejo da fruta", explicou.

A ideia é que, durante o período da Festa Nacional do Moranguinho, sejam consumidos mais de 25 mil quilos da fruta, boa parte dela in natura. O morango também é usado em sobremesas com chocolate, chantilly e até na produção de cervejas. A corte eleita será responsável por recepcionar os visitantes, que devem chegar a 130 mil neste ano. A rainha, Caroline Reuss, e as princesas Daniela Flach e Andressa Henz foram escolhidas após concurso cultural, realizado no início do ano.

O evento, que ocorre de dois em dois anos, retorna em 2019 com força. Durante a festa, haverá o lançamento de um livro, chamado Morango Chef, além desfile temático, que está programado para ocorrer durante a abertura do evento nesta sexta-feira. Estão na programação também um encontro de grupos de danças folclóricas alemãs, festival de orquestra de sopros e um jantar de integração entre Brasil e Alemanha.

A grande expectativa dos fãs é para a agenda de shows, que já foi confirmada. Nesta sexta-feira, a dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano abrem a pista. No domingo, o ex-vocalista do Papas da Língua, Serginho Moah, exibe seus sucessos da carreira solo e da banda. Já na semana seguinte, é a vez de Tati Portella subir ao palco no dia 13, enquanto no domingo Fernando e Sorocaba são aguardados para embalar a noite. Na semana final, Luiza Barbosa e Neto Fagundes fazem um show com músicas tradicionalistas e Marília Mendonça fecha a agenda com a 'sofrência' que cativou seus fãs.

Para entrar no parque, os valores variam entre R$ 10,00 e R$ 15,00. No sábado, a entrada será gratuita. Para cada um dos shows, a organização estabeleceu um valor diferente, que também pode ser adquirido através de meia-entrada para quem tem direito ao benefício. Para quem desejar assistir a todos os shows, um passaporte foi criado, no valor de R$ 140,00, com direito ao acesso no setor pista. As entradas podem ser compradas online, através do site Blue Ticket, ou em pontos autorizados espalhados pela cidade. O parque conta com estacionamento.