SANTA CRUZ DO SUL Abertura da Feira do Livro, no Centro, será hoje à noite

Inicia nesta quarta-feira a 32ª edição da Feira do Livro de Santa Cruz do Sul. A literatura em todas as suas formas e estilos será celebrada até o dia 10 de setembro, na Praça Getúlio Vargas, com uma intensa programação preparada para levar diversão, conhecimento e belas histórias para o público.

O Centro da cidade ganhará vida com espetáculos e bate-papos a partir do tema "Literatura em rede" e, durante todos os dias de evento, o palco principal irá receber apresentações de escolas e conversas com escritores convidados. Já os lançamentos de livros, estão agendados para sábado e domingo. As atividades são gratuitas e as inscrições para oficinas, eventos e palestras podem ser feitas pelo e-mail lsvargas@sesc-rs.com.br.

A abertura oficial do evento está marcada para às 19h, seguida pela apresentação da Orquestra da Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc). O patrono da edição será o escritor Leonardo Brasiliense, que participará de diferentes atividades durante a Feira. No dia 6, às 19h30, ele estará no Auditório do Memorial da Unisc para uma conversa com universitários, estudantes de colégios municipais e público em geral. No sábado, lança às 11h seu livro "Eu vou matar Maximillian Sheldon", e às 15h participa do Fórum "A literatura, o livro e a rede" na Casa das Artes Regina Simonis.

O escritor homenageado, Edison Botelho, fará encontros com as séries finais do ensino fundamental no dia 6 de setembro, às 10h e às 14h, e fará o lançamento do seu livro de poesias "Reflorir" no sábado e no domingo, às 15h. Outro destaque é o pocket show do músico nativista Juliano Javoski às 18h do dia 8 de setembro. O encerramento da feira está agendado para o dia 10, às 19h.