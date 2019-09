Arroio Castelhano passará por limpeza e desassoreamento

Com data prevista para começar nesta quarta-feira, a limpeza de resíduos e desassoreamento do Arroio Castelhano será realizada por uma empresa privada, que assinou contrato com a prefeitura de Venâncio Aires. O investimento, em torno de R$ 80 mil, contempla a limpeza de resíduos sólidos como garrafas pet, pneus e outros materiais do leito do arroio, bem como a dragagem em uma distância aproximada de 700 metros. A equipe da secretaria do Meio Ambiente têm realizado o monitoramento dos locais e verificação dos pontos onde os serviços serão realizados. De acordo com o prefeito Giovane Wickert., mesmo com previsão de tempo seco, setembro sempre há uma probabilidade de muitas chuvas. O início da limpeza, principalmente da retirada do lixo espalhado, garante menos impacto ambiental e ameniza as possibilidades de acúmulo em trechos mais estreitos evitando a obstrução de saídas do arroio. O Arroio Castelhano é considerado o principal recurso hídrico da cidade.