Pavimentação do Corredor dos Gauer custará R$ 6,2 milhões

O Corredor dos Gauer, como é conhecida popularmente a rua Augusto Silveira de Moraes, será asfaltada pela prefeitura. O trecho que liga os bairros Santa Tecla ao Bela Vista terá 2,3 quilômetros pavimentados através do convênio com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). Para isso, o Executivo está convocando os moradores da região para uma audiência pública no dia 11. O encontro ocorrerá na Câmara de Vereadores a partir das 18h e tem como objetivo debater com a sociedade a obra de asfaltamento que terá o investimento de R$ 6,2 milhões para pavimentação da via que possui 11,6 metros de largura. Um pedido antigo da sociedade que busca eliminar a formação de barro e a poeira e facilitar o tráfego naquela região. O debate com os moradores é obrigatório em intervenções desta envergadura, e somente após esta audiência é que a prefeitura pode iniciar os trâmites licitatórios.