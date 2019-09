Empreendimento do Minha Casa Minha Vida terá 420 apartamentos

A construtora MRV lançou seu sexto empreendimento em Gravataí. Em uma das regiões mais populosas da região, com mais de 250 mil habitantes, o Porto Amalfi terá 420 unidades à venda, com preço médio de R$ 143 mil. O empreendimento faz parte do programa Minha Casa Minha Vida. Todos os apartamentos, distribuídos em 21 blocos, terão vaga de estacionamento. As unidades de 40m² tem como público alvo jovens de 25 a 39 anos que estão buscando seu primeiro imóvel. A previsão de entrega é de 24 meses. O condomínio contará com salão de festas, espaço gourmet com churrasqueira, piscina adulto e infantil, playground, gazebo, bicicletário e segurança 24h. O novo empreendimento ficará na Rua Tancredo Neves, n° 600, bairro Jansen.