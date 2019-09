Mês da Cultura terá encerramento no Theatro Treze de Maio

Ao longo do mês de agosto, a prefeitura de Santa Maria preparou uma intensa programação cultural no Município. Durante o período foi celebrado o Mês da Cultura na cidade. Palestras, workshops, oficinas e diversas atividades movimentaram o cenário cultural, atraindo artistas e produtores locais de todos os cantos do Município e até de fora da cidade. Para celebrar essa intensa programação realizada nas últimas semanas, o Poder Executivo realizará, nesta quarta-feira, o encerramento do evento. A solenidade ocorrerá no Theatro Treze de Maio, a partir das 19h. Na ocasião, a secretaria de Cultura, Esporte e Lazer convidou para se apresentar o musical do grupo "Guitarras por La Mañana - Camerata de Violões da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)". Na programação, também estão previstas a posse dos novos membros do Conselho Municipal de Política Cultural e a apresentação do grupo de percussão "Atoque".