Inscrições para Avaliação Nacional de Vinhos abrem hoje

Será dada a largada nesta quarta-feira para centenas de apreciadores de vinhos que desejam viver uma das experiências mais incríveis do mundo: a Avaliação Nacional de Vinhos. A inscrição pode ser feita através do site enologia.org.br e não é necessário ser um conhecedor de vinhos, apenas apreciar a bebida. O evento reúne enólogos, sommeliers, empresários e lideranças do setor, mas também leigos no assunto.

Em sua 27ª edição, a avaliação, considerada a maior degustação de vinhos de uma safra do mundo, registra 338 amostras inscritas por 47 vinícolas de oito regiões produtoras brasileiras dos estados da Bahia, Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul. No encontro, serão conhecidos os 30% mais representativos da Safra 2019 e o público terá o privilégio de degustar 16 amostras selecionadas para o grande momento do vinho brasileiro.

O presidente da Associação Brasileira de Enologia (ABE), enólogo Daniel Salvador, chama a atenção para que os interessados fiquem atentos a data, pois a procura é grande e historicamente as vagas se encerram ainda no primeiro dia. "A avaliação é muito disputada, sendo encontro e reencontro de amigos do vinho", destaca.

O evento mais concorrido do Brasil pelos apreciadores de vinhos começou ainda em junho, com a inscrição das amostras pelas vinícolas. No mês seguinte, técnicos da ABE e da Embrapa Uva e Vinho percorreram o Brasil para coletar os vinhos diretamente dos tanques de aço inox. Algumas amostras chegaram a percorrer 3 mil quilômetros para chegar em Bento Gonçalves. Amostras recolhidas, a terceira etapa foi degustar e avaliar cada vinho. Este trabalho será feito até quinta-feira por 120 enólogos.

O resultado será divulgado no dia 28 de setembro, quando será anunciada a relação dos 30% mais representativos. O público poderá degustar 16 amostras selecionadas entre os relacionados. Os ingressos para participar da festa custam R$ 390,00.