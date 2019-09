Projeto de lei quer proibir acumulação de funções de motorista e cobrador

A pedido do vereador Sergio Hanich, o projeto de lei que impede que as concessionárias do transporte coletivo incumbam aos motoristas a atribuição de motorista e cobrança das passagens será votada em 15 dias. A única exceção permitida é para micro-ônibus com única porta. O pedido foi aprovado por unanimidade antes da proposição seria apreciada em primeiro turno. A relatora Patricia Beck aceitou a dilação do prazo para melhor análise do projeto, mas lembrou a relevância da proposta, já implementada em outros municípios. "É importante regrar isso quando em breve poderemos ter novas empresas chegando à cidade", sinalizou. "Há esforços em outros municípios e entendemos que pode ser feito aqui também. Há outras alternativas que não seja penalizar trabalhadores com o desemprego ou com o excesso de atribuições", complementou Enio Brizola. O projeto impõe às empresas prazo de 180 dias para providenciar a adaptação dos veículos e do quadro de pessoal, mas sem a opção de reduzir a frota.