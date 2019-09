Multifeira começa nesta quarta-feira

A partir desta quarta-feira, agro, negócios, entretenimento e cultura vão girar em torno da gente na Estrela Multifeira 2019. Com foco nas pessoas, o evento realizado no Porto dispõe de um pavilhão coberto e mais de cinco mil metros quadrados de lonões na parte externa, e até domingo oferecerá aos visitantes exposição comercial e de animais, atrações artísticas e opções de lazer e entretenimento, evidenciando o potencial econômico e produtivo da região. A solenidade de abertura ocorre a partir das 18h.

Entre os destaques deste ano estão os mais de 200 expositores, distribuídos no Pavilhão de Comércio, Indústria e Serviços, onde serão divulgadas atividades e comercializados produtos, e na área externa, que contará com empresas de máquinas e equipamentos agrícolas, carros, caminhões, piscinas e empreendimentos imobiliários. Também será oferecida uma variedade de mais de 30 pratos tipicamente coloniais através dos 38 produtores de mais de 23 municípios que participarão da Feira da Agroindústria Familiar. E no Salão da Cadeia Produtiva do Leite será possível conhecer e adquirir sistemas de energia fotovoltaica, produtos químicos, ordenhadeiras e nutrição animal, além de observar bovinos, ovinos e caprinos, coelhos e porquinhos da índia, pássaros e aquários com peixes.

A feira também vai proporcionar ao público experiências culturais e gastronômicas, dentre as quais espetáculos teatrais, shows de variados gêneros musicais e apresentações tradicionalistas e folclóricas no Espaço Cultural. Já no Minifestival do Chucrute, um tributo a um dos maiores símbolos do município contará com pratos típicos e exibições diárias de sete das doze categorias de grupos de danças alemãs de Estrela. No segmento de alimentação, uma praça totalmente coberta e com cerca de mil cadeiras oferecerá lanches em geral, doces, além de drinques, sucos, chopp, cerveja e outras bebidas

Os envolvidos com o setor do agronegócio terão uma programação especial no dia 05 de setembro, às 10h, no denominado Dia do Empreendedor Rural, quando o engenheiro agrônomo e ex-ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues ministrará a palestra "Perspectivas do agronegócio brasileiro". O ingresso é gratuito