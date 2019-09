Coral municipal completa 10 anos e mantém tradição dos grupos locais

Desde 2017, Teutônia é chamada de Capital Nacional do Canto Coral. São mais de mil vozes que difundem a tradição trazida com os antepassados às novas gerações. Dentre os coros está o Coral Municipal Anos Dourados, que conta com integrantes da terceira idade e que tem representado o município há 10 anos em diversos locais do Estado, além de realizar apresentações para a comunidade teutoniense, incluindo concerto solidário.

O Coral Anos Dourados foi fundado em 2009, com o intuito de prestigiar e valorizar a experiência das pessoas da Melhor Idade na cultura do canto coral. "Da mesma forma, o Coral tem o objetivo de manter e qualificar a tradição legada pela colonização germânica, dando continuidade a prática do canto coral, para que possamos fazer jus ao slogan que o nosso município adotou como sendo a Cidade que Canta e Encanta", enaltece o maestro Martin Altevogt, formado em Regência pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e que desde 2017 está à frente do Coral Anos Dourados.

Assim como o Coral Municipal e o Coral Municipal Infanto-Juvenil, o Coral Anos Dourados é mantido pela secretaria de Juventude, Cultura, Esporte e Lazer. "Teutônia tem em sua essência o canto coral. Então, nada mais justo que mantermos e fomentarmos esta tradição, que tanto nos orgulha. O Anos Dourados tem contribuído muito nesta proposta", coloca o titular da pasta, Jean Marcos Galvão.

Teutônia tem mais de 50 corais em atividade. Destes, 42 estão filiados à Associação dos Coros de Teutônia (Acote). Desde o dia 22 de dezembro de 2017, Teutônia é oficialmente a Capital Nacional do Canto Coral, através de lei federal assinada pelo então presidente, Michel Temer.