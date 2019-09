Executivo contrai financiamento de R$ 5 milhões para pavimentação

Foi assinada na quinta-feira a contratação de linha de financiamento entre a prefeitura de São Leopoldo e Caixa Econômica Federal. A concessão de recursos no valor de R$ 5 milhões, por meio de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), permitirá a pavimentação de cerca de 30 vias em bairros da periferia da cidade.

O prefeito, Ary Vanazzi, lembrou do esforço da atual gestão para conseguir colocar em dia as finanças do município e faz um agradecimento especial aos representantes da Caixa. "O projeto prevê o calçamento em cerca de 30 vias. Além de beneficiar a população que espera por melhorias há muitos anos, sabemos que obras assim acabam por movimentar a economia, pois muitos moradores acabam investindo em seus imóveis como forma de valorizá-los. A Caixa é uma grande parceira, uma vez que se tornou a única instituição capaz de disponibilizar condições para que os municípios consigam melhorar a infraestrutura das cidades. Com o corte de verbas por parte do Governo Federal é a única forma de podermos melhorar a qualidade de vida da nossa população", afirmou o prefeito.

Já o representante da Caixa, Rangel Schorr, afirmou que tem certeza que este valor vai beneficiar a população que reside em locais carentes de infraestrutura. "É uma satisfação muito grande poder colaborar com a prefeitura de São Leopoldo e fazer com que o município prospere. Vamos trabalhar para seguirmos essa parceria na busca de projetos que melhorem as condições da cidade", destacou.

A secretária-geral da Associação dos Moradores do Bairro Vicentina (Ambavi), Joseane Steffens, participou do ato e comemorou a inciativa. "É uma grande conquista para a comunidade. Esperamos a pavimentação de vias que não estão em boas condições", frisou Joseane. A prefeitura terá carência de 12 meses para o pagamento e o valor será diluído em 108 parcelas.