Reunião debate estratégias para promoção turística

Analisar o calendário de promoção turística do ano, trocar feedback e ideias para as realizações do próximo ano. Esses foram alguns dos pontos discutidos durante a reunião entre a secretaria de Turismo e as empresas do trade turístico de Gramado, realizada na semana passada.

"Nós provocamos esse evento para avaliar a maneira de trabalho que estamos adotando e começar a pensar nas estratégias do ano que vem. Queremos ouvir a opinião de todos, saber se a forma de divulgação adotada por nós está a contento e o que podemos fazer para continuar vendendo o destino Gramado", disse o secretário de Turismo, José Carlos Almeida.

Com a realização dos workshops "Gramado o Ano Inteiro" (eventos para divulgar Gramado, capacitar agentes e operadores de viagens sobre o destino), a Secretaria de Turismo desenvolveu 35 ações durante o ano, em várias cidades do Brasil, e ainda em outros países como Argentina e Paraguai. "Eu acho que os workshops foram extremamente importantes. Divulgar Gramado como destino turístico só fortalece a escolha do turista pelo Município. Nós, enquanto empresa, vimos o quanto essa divulgação tem sido acertada", afirmou Carlise Bianchi, diretora da Brocker Turismo.

A secretária adjunta, Rosângela Potter, ressaltou que a parceria da secretaria de Turismo com a companhia aérea GOL, também foi uma grande conquista porque além de economizar aos cofres públicos valor significativo com as passagens aéreas para a equipe nas viagens de divulgação do destino turístico Gramado, oferece condições especiais para quem deseja conhecer a cidade. Após a reunião, a secretaria de Turismo reunirá todas as colocações abordadas e montará o calendário de promoção turística para o próximo ano.