Concurso entre escolas promove disputa para avaliar novas receitas para a merenda

Pelo terceiro ano consecutivo, a prefeitura de Passo Fundo, atravs da Coordenadoria de Nutrio Escolar da Secretaria de Educao, est promovendo o Trofu Merenda Chef. O concurso tem carter exclusivamente cultural, e as inscries vo at o dia 13 de setembro, com envio das receitas. Cada participante pode enviar uma receita culinria doce ou salgada, desde que os ingredientes utilizados na preparao sejam oriundos dos itens disponveis no dia a dia das escolas e entidades.

Em 2019, a novidade a participao das escolas particulares, alm da participao de merendeiras e serventes das escolas municipais e das escolas estaduais de abrangncia da 7 Coordenadoria Regional de Educao (7 CRE); e entidades ligadas assistncia social. O objetivo incentivar e divulgar a preparao de receitas saudveis, nutritivas e saborosas, que fazem parte de toda alimentao oferecida na escola.

As concorrentes sero avaliadas por uma banca julgadora, formanda pelos apoiadores do concurso.Sero classificadas 20 receitas para serem executadas para apresentao e degustao da banca avaliadora. Segundo a coordenadora de Nutrio Escolar, Kely Szymanski, sero avaliados originalidade, criatividade, inovao, facilidade e tempo de preparo, alm da viabilidade de servir um grande nmero de pores. A padronizao e a possibilidade de replicao tambm sero avaliados.

Os candidatos devem enviar as receitas diretamente para a coordenadoria at o dia 13 de setembro. A partir do dia 23, ser feita a classificao das receitas atravs dos critrios preestabelecidos pela comisso julgadora. J entre os dias 28 de outubro e 1 de novembro, ser feita a execuo dos pratos. A premiao est prevista para ocorrer no dia 8 de novembro.