Secretaria fornecerá vacina contra o mormo para cavalos

Com o planejamento para as festividades tradicionalistas da Semana Farroupilha, uma das questões que foi levantada é a do mormo, uma doença infecciosa que acomete principalmente equídeos, mas que também pode ser contraída pelo ser humano. Por isso, a prefeitura de Candiota contou com a parceria da secretaria de Agropecuária, que possui o aporte da Inspetoria Veterinária, para a realização do exame e da vacina do mormo em todos os cavalos que transitam dentro do município.

As entidades tradicionalistas que estão organizadas para a cavalgada e um desfile, para que possam desfilar, estão realizando reuniões e se organizando para receber esse auxílio, já que a vacina é obrigatória para todos os cavalos dos cavalarianos que buscaram a Chama Crioula ou que irão desfilar no 20 de setembro.