Prefeito se reúne com Iphan para avaliar melhorias em ponto turístico

O prefeito Martin Cesar Kalkmann conversou com técnicos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para tratar de melhorias junto ao Núcleo de Casas Enxaimel. Acompanhado pela arquiteta Caroline Barlem Gemelli, Martin explicou sobre a necessidade de fazer melhorias no passeio público junto à Rua da Cascata e da instalação de banheiros químicos. "São investimentos necessários para garantir o melhor acolhimento aos visitantes das feiras e dos pontos turísticos", explica o prefeito. O projeto foi apresentado para autorização do instituto, uma vez que o núcleo fica na área de tombamento da Ponte do Imperador. Se autorizada a melhoria, a intenção é instalar os banheiros até a Feira das Flores e as calçadas dependem de licitação.