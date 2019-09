Pesquisa alerta para presença de parasitas em hortaliças

Uma pesquisa realizada por uma estudante de Biomedicina da Universidade do Vale do Taquari (Univates) apontou que mais da metade das hortaliças comercializadas em Lajeado estão contaminadas com parasitas intestinais. O número encontrado é comum, porém aponta a necessidade de correta higienização das verduras.

Foram analisadas 26 amostras de hortaliças, das quais 15 apresentaram diferentes espécies de parasitas. A pesquisa fez parte do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) da acadêmica Roberta Silva dos Reis. A pesquisa teve como objetivo avaliar a presença de parasitas intestinais em amostras de hortaliças cultivadas em diferentes sistemas, como hidropônico, convencional e orgânico.

Roberta comenta que a ideia para o tema surgiu de uma pesquisa feita anteriormente. "Uma colega fez essa pesquisa em um semestre anterior, então pensei em repetir as análises no verão e comparar se haveria alguma mudança quanto à presença de parasitas em relação à temperatura." Segundo a estudante, a pesquisa anterior, realizada no período de frio, mostrou contaminação em 79% das amostras. Além disso, os meios de cultivo hidropônico e orgânico foram os que mais apresentaram percentual de contaminação parasitária, com 87,5% das amostras positivas.

A pesquisa do TCC incluiu análise parasitológica por sedimentação espontânea, além de um questionário aplicado na população em geral para avaliação dos conhecimentos e hábitos de higienização dessas hortaliças. A maior frequência de contaminação encontrada na análise durante o verão foi para o meio convencional e hidropônico. Já para o período de inverno foi para o hidropônico e o orgânico. Os parasitas mais frequentes encontrados foram o Strongyloides stercoralis, seguido de Ancylostoma sp. e Entamoeba coli. Roberta ainda concluiu que a população em geral não tem o hábito de higienizar as hortaliças de forma a eliminar possíveis patógenos. Faz a utilização apenas de água corrente para a lavagem.

Para a professora Geórgia Muccillo Dexheimer, que orientou o estudo, a pesquisa serve de alento para a população. "As pessoas ainda não tem consciência quanto à lavagem correta desses alimentos com hipoclorito de sódio para a eliminação dos patógenos. Utilizar apenas água não é suficiente para essa ação. A disseminação da informação de estudos como o da Roberta é muito importante para que a população reconheça a importância desses cuidados e mude seus hábitos. O consumo desses alimentos é essencial para a manutenção de hábitos de vida saudáveis", finaliza a professora.

Atualmente, há três tipos diferentes de cultivo das hortaliças: convencional, orgânico e hidropônico. No sistema convencional, as hortaliças são cultivadas no solo com uso de fertilizantes químicos e pesticidas. No sistema orgânico, o cultivo também é realizado em solo, porém sem a adição de fertilizantes químicos, pesticidas ou qualquer produto químico, sendo utilizado apenas adubo orgânico. No sistema hidropônico, as hortaliças são cultivadas em tubos de plástico nos quais são adicionados fertilizantes químicos e uma solução dissolvida de nutrientes.

Apesar de os produtos orgânicos serem livres de quaisquer resíduos químicos, eles ainda estão à mercê de alguma contaminação por micro-organismos. Assim, é de extrema importância que seja feita a lavagem adequada de qualquer hortaliça que for consumida. Na hora de escolher a água sanitária, é importante conferir no rótulo se ela tem registro no Ministério da Saúde. "Quando higienizamos as frutas e as hortaliças com uma solução clorada, o recomendável é que se utilize uma colher de sopa desse produto para cada litro de água utilizada. Além de remover os parasitas presentes nas hortaliças, esse processo ajuda na conservação do produto", finaliza a docente.